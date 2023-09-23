إلهام شاهين تطلب "خدمات مجانية" لدعم صناعة السينما

طالبت الفنانة إلهام شاهين الدولة بدعم وتشجيع صناعة السينما، وتقديم خدمات مجانية حقيقية وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص التصوير، من أجل استعادة ريادة مصر في صناعة الأفلام، مؤكدة أن هذه الخدمات المجانية سيكون لها أثر مباشر على الترويج السياحي لمصر.

أضافت إلهام شاهين أثناء مشاركتها في ندوة تكريم هاني سلامة ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، أن على الدولة دعم السينما بالإضافة إلى تسهيل الخدمات التي تحتاجها للنهوض بالفن المصري، وأشارت إلى العواقب التي تواجهها السينما أثناء التصوير في الخارج مثل التصوير في المطار أو على متن الطائرة، وقالت إن هذا الأمر يكلف وقتاً ومالاً بشكل مبالغ فيه.

كما أوضحت أهمية أن تقف الدولة بجانب السينما والسينمائيين من خلال توفير جميع الخدمات المطلوبة بشكل مجاني، وقالت: مش عايزين ناخد الفلوس في إيدينا ولكن على الأقل ناخد كل أماكن التصوير ببلاش لأن دي تعتبر دعاية للبلد، وبرهنت بحديثها بأن بعض الدول بات اقتصادها يعتمد على السياحة بفضل السماح بالتصوير في كل الأماكن الجميلة الموجودة هناك.

كما أكدت إلهام شاهين على دور الدولة في تشجيع صناعة الفن، ومعرفة قيمة العائد منها على المجتمع، وقالت: مبقاش فيه منتجين في مصر ساعدونا في صناعة سينما حقيقية وعودة الريادة لمصر.

وأضافت أن الرقابة الفنية تقوم برفض أهم الأعمال دون إبداء أسباب، وقالت: لازم نحب السينما أكتر ونخاف عليها ونحب البلد دي لأنها هتنهض بالثقافة والفن وهما دول أقوى شيء عندنا، الفن هو ده القيمة الكبيرة اللي طول عمرها موجودة في العالم كله.

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