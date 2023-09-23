حسين فهمي يسلم درع مهرجان الغردقة لسينما الشباب لسلاف فواخرجي

القاهرة- الخليج 365
سلم الفنان حسين فهمي، درع مهرجان الغردقة لسينما الشباب، النجمة السورية سلاف فواخرجي، خلال دورته الأولى، التي تقام في الفترة من 21 الى 27 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة.
قال محمد الباسوسي رئيس المهرجان إن تكريم سلاف فواخرجي في مهرجان الغردقة لسينما الشباب هو احتفاء بتجربة خاصة في السينما العربية، قدمت من خلالها عددًا من الأعمال المهمة على شاشة السينما في مصر وسوريا كممثلة ومخرجة.
أضاف الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، أنه تكريم فواخرجي في الغردقة السينمائي هو إضافة مهمة لدورة المهرجان التأسيسية، وتأكيًدا على أهتمام المهرجان بإلقاء الضوء على التجارب الشابة، مشيرا إلى أن سلاف فواخرجي لعبت أولى بطولاتها السينمائية وهي في سنوات الدراسة بالجامعة.
من جانبها أعربت سلاف فواخرجي عن سعادتها بالتكريم في مهرجان لسينما الشباب، وفي دورته الأولى التي تمثل حالة من حالات التطلع للمستقبل.
وأشارت النجمة السورية إلى اعتزازها بالمشاركة في تأسيس مهرجان يقام على أرض مصر، والتي تعتبرها بلدها الثانية ومحطة انطلاقها فى ساحة الفن العربي، مؤكدة على عمق العلاقة بين الشعبين المصري والسوري.
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