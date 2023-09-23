شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: رفضت إخراج فيلم لفاتن حمامة والفنان لا يبحث عن المال فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حسين فهمي عن أنه رفض إخراج فيلم للنجمة الكبيرة فاتن حمامة، وأخبر رمسيس نجيب بأنه لن يخرج الفيلم، لأنه كان في بداية حياته الفنية.

وأضاف حسين فهمي خلال ندوة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: كنت وقتها في بداية مشواري الفني، ولم أكن أريد أن أقع في فخ تنفيذ طلبات النجمة الكبيرة فقط، بل أريد التعبير عن نفسي، ووقتها كانت فاتن حمامة نجمة ذائعة الصيت.

وأوضح حسين فهمي: يجب أن يعرف الفنان ماذا يريد، ويسعى إلى تحقيق حلمه مهما حدث، وهذه نصيحة مني للفنانين الشباب.

وعن تعاونه مع المخرج شريف عرفة في فيلم مافيا والذي ظهر به بمشهد واحد فقط قال إن الفنان يجب أن يكون لديه مزاج فني، ويعمل من منطلق الهواية، الأمر الذي ينعكس بدوره علي الفيلم مما يسعد المشاهد بدوره، وأن الفنان لا يجب أن يبحث عن المال فقط.

حضر الندوة محمود حميدة وسلاف فواخرجي وأحمد وفيق والمخرج محمد عبد العزيز وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، وعدد كبير من المهتمين بالسينما، وأدارها محمد الباسوسي رئيس المهرجان.