وليد توفيق يكشف سر سعادته في الحياة

وليد توفيق ، كشف الفنان وليد توفيق عن سر سعادته في الحياة مؤكدا أن السعادة بالنسبة له تكمن في أن يكون أولاده وعائلته بخير ويعيشون في استقرار وسلام.

سر سعادة وليد توفيق في الحياة

وقال الفنان وليد توفيق في تصريح خاص لفيتو:أهم شيء بالنسبة لى أن أولادى وعائلتى بخير، مضيفًا أنه يشعر بسعادة بالغة عندما يحضر إلى مصر ويلمس حب المصريين له.

ومن ناحية أخرى أكد الفنان وليد توفيق في وقت سابق، أنه لحن 80% من أعماله الغنائية لكنه كان لا يفضل أن يظهر كملحن، مشيرا إلى أنه لحن أغاني لجورج وسوف وصباح.

تكريم وليد توفيق في نقابة المهن الموسيقية

وأضاف:" خلال حفل تكريمه الذي أقيم في وقت سابق في نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة: " إحنا لما عملنا سينما عملناها علشان نكون متواجدين بالوطن العربي واللي مشتغلش في مصر شهرته نقصت بنسبة 50 ٪؜ وأنا بقالي مدة بحب أغاني لمصطفى كامل ومكنتش عارف إن هو اللي عملها ودا تقصير مني لكن ركزت عليه كمطرب وشاعر وملحن".



وتابع:" أنا عامل 80% من ألحاني ولكن مكنتش بقول إني بلحن وكمان أنا لحنت لجورج وسوف وصباح وغيرهم ولكن مكنش تركيزي كملحن أنا تركيزي كمطرب وممكن يجمعني عمل قريب مع مصطفى كامل لأن الحب لازم يترجم ".

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