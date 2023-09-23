محمد رمضان يسترجع حديث عمر الشريف عنه

فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره ومحبيه، باسترجاع ذكريات حديث الفنان عمر الشريف عنه في أحد اللقاءات التليفزيونية.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، فيديو مجمع لحضوره وسط جمهوره، وجزء من حديث الفنان عمر الشريف عنه، والذى قال فيه: “محمد رمضان موهبة غريبة خالص، عالية جدًا وهيكون أحسن ممثل في مصر، واخترته ولي العهد بتاعي”.

وعلي الجانب الآخر، كان الفنان محمد رمضان كشف عن تأثير الراحل عمر الشريف في مشواره الفني حيث قال خلال لقائه مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: «لن أنسى رحمة الله عليه عمر الشريف، وكانت مديرة أعماله إيناس بكر سألتني: «هل تريد الاستمرار في المجال الفني باسم محمد رمضان؟»، قولت لها: «بالتأكيد»، وقال لها عمر الشريف ده أحلى اسم، ومحمد ده أكتر اسم موجود في مصر، ورمضان أكتر شهر متحسيش بيه، محمد رمضان ده اسم مصري».

وتابع: «أنا مثلت مع عمر الشريف 2007 قبل ما يعمل فيلم حسن ومرقص بسنتين، وهو رجل عظيم وكان أبويا الروحى، وفى المرحلة دى كان بمثابة طوق نجاة اتحدف ليا وأنا بغرق في بحر اليأس، ومكنتش بشتغل ومفيش دلالة بتقول إنى ممكن أكمل وأنجح، وطلع النجم العالمى يقول أنا اخترته يكمل مسيرتى، وكلامه لم يفدنى على مستوى الشغل، ولكن إدانى قوة وحسسنى إنى ماشى صح».

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