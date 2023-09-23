بسمة تكشف رأيها في السوشيال ميديا

خلال حلولها ضيفةً هي وأبطال "أولاد حريم كريم"، على برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة MBC مصر، كشفت الفنانة بسمة عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتعليقات السلبية التي يتلقاها الفنانون من مستخدمي هذه المواقع.

ووصفت بسمة مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مكان شرّير، بسبب التعليقات السلبية لرواد هذه المواقع، قائلةً: "أي حد في الدنيا ممكن يقول رأيه طالما لا تتعدّى عليا، ولو اللي بيتكلم تعدّى حد معين مينفعش".

وأضافت: "مبطلبش من الجمهور العادي يكون ناقد متخصص، وأنا طالبة من الجمهور ميتعداش لفظياً ولا يتناسى أننا بني آدمين وأولادنا هيقرأوا التعليقات دي، واللي بيتطاول بيكون جبان وأنا برد على عدو مجهول بيشتم فيا ومش بيراعي إني بني آدم عندي طاقة احتمال وعندي أهل وأولاد وممكن انفجر زيي زيه، ومواقع التواصل الاجتماعي أحياناً بتكون مكان شرير".

وأشارت بسمة إلى أن طبيعة الإنسان مبنية على التغيير، وكذلك صناعة الدراما والسينما تتغير بتغيّر العصر، معقبة بالقول: "الحقيقة إن أنا بصدق إن البني آدم اللي مبيتغيرش أكيد فيه مشكلة وفيه عطل، إحنا في الحقيقة اتغيرنا وحصل فينا تطور والطبيعي إن الدراما بيحصل فيها تطور كمان".

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