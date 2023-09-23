نوال الزغبي تكشف كواليس الصلح مع محمد رمضان

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها بأول فيديو يجمعها بالفنان محمد رمضان، وذلك بعد الصلح الأخير الذى تم بينهما على مسرح الموريكس دور. وعبرت نوال خلال الفيديو عن حبها الشديد لمحمد رمضان وعلقت قائلة: أصدقاء للأبد مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق.

وكرم مهرجان الموريكس دور فى دورته الأخيرة الفنان محمد رمضان كأفضل فنان عربي عن دوره فى مسلسل جعفر العمدة فى موسم رمضان 2023.

وشهد حفل الموريكس دور خلال هذه الدورة جلسة صلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي على المسرح وذلك بعد مبادرة من اللبناني جمال فياض.

وفوجئت نوال الزغبي خلال تكريمها صعود محمد رمضان وسط ذهول من الحضور وقام باحتضانها وتقبيلها، فيما شرحت نوال سبب تصريحاتها السابقة بأنها لا تعرف فنان بإسم محمد رمضان قائلة: أنت اللى استفزتني علشان كدة قولت ماعرفكش وهو في حد مايعرفكش؟.

فيما وضح رمضان وجه نظره مؤكدا أنه لم يقصد الإهانة لنوال الزغبي، مشيرا إلى أنه تم سؤال عن الفنانة اللبنانية التى يحلم بتقديم ديو معها وكان الرد أنها لم تولد حتى الآن فنانة يحلم بالغناء معها وهو ما استفز نوال وصرحت بالتصريح السابق.

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