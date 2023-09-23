خالد يوسف يدافع عن زينة بعد اتّهامها بافتعال المشاكل في الكواليس

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "عرب وود"، ردّ المخرج خالد يوسف على الاتّهامات الموجّهة إلى الفنانة زينة بافتعال المشاكل في كواليس تصوير الأعمال الفنية التي تشارك فيها. إذ قال: "زينة أنا بشوفها ممثلة مهمة جداً، وما يقال عن إن في مشاكل بتحصل في العمل مش بشوفها كده خالص".

وأضاف: "بصراحة، لما اشتغلت معاها في فيلم "كارما" مفيش ربع مشكلة حصلت لا مع فريق العمل ولا المناخ العام ولا بتصرفاتها... زينة مجتهدة جداً ومكرّسة وقتها للعمل ومركّزة بجد، ومفيش أي حاجة من اللي بيقولوها، وعلشان كده متحمس أشتغل معاها مرة ثانية".

يُشار الى أن زينة تشارك في بطولة أحدث أفلام خالد يوسف "الإسكندراني"، والذي احتفل فريق عمله بانطلاق تصويره أخيراً.

ويعود خالد يوسف الى السينما بفيلم "الإسكندراني" بعد غياب، وهو مأخوذ من رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولته الفنانون: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، رحاب الجمل، محمود حافظ، ومحمد صلاح آدم.

يذكر أن زينة شاركت في موسم رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة"، وهو بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، أحمد فهيم، منذر رياحنة، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري...، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

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