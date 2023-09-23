أكرم حسني يكشف سر مكالمة عادل إمام ومحمد صلاح له

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أكرم حسني عن مكالمة محمد صلاح وعادل إمام له للإشادة بأعماله الفنية التي قدمها في الفترة الأخيرة.

وقال أكرم حسني : "سعدت كثيرا بمكالمة الزعيم عادل إمام لي في بدايتي عندما كنت أقدم شخصية أبو حفيظة وفوجئت بمكالمة عادل إمام لي ويحفزني ويشيد بما أقدمه وكنت وقتها مريض شعرت بأني بصحة جيدة بعد هذه المكالمة.

وأضاف أكرم حسني : أما المكالمة الثانية فكانت من محمد صلاح كانت حيث ارسل لي رسالة قال لي فيها انت عالمي بعد عرض مسلسل مكتوب عليا وكان ردي عليه لو انا عالمي يبقى انت ايه.



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