شانون شارب: "لقد استخدمتني سيلينا غوميز!"

ميرنا وليد - بيروت - يكشف لاعب كورة القدم شانون شارب عن المرة التي خبأ الفنانة العالمية سيلينا غوميز من المصورين ويتهم الفنانة بشكل هزلي باستغلال مكانته الشهيرة لصالحها.



وشارك الاعب جانبه من القصة ويبدو أنه يعتقد أن فريق سيلينا أعد خطة رئيسية للقيام باندفاع جنوني إلى سيارتها دون أن تلتقطها الكاميرات، مستخدمين شانون لإلهاء.

ويعتقد شارب أن مجموعة سيلينا أدركت أنه مشهور في وقت ما من الليل لذا عندما نهض للمغادرة، تبعوه مباشرة على أمل أن تركز الصور بشكل كبير على أسطورة برونكو.

وبالطبع، لم ينجح الأمر إلا جزئيًا، إذ الرجل الذي أجرى المقابلة مع شانون انسحب من محادثتهما في منتصف الجملة للحصول على لقطة لسيلينا قبل أن يعود في النهاية إلى مضيف ESPN.

ويعترف شانون بأنه لا يعرف الكثير عن ممثلة ديزني السابقة لكنه قال إنه لو كان يعلم أنها هي في ذلك الوقت، لكان على الأرجح سيطلب صورة شخصية على أي حال.