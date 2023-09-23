ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المصري خالد سليم بعيد زواجه من السيدة خيرية علي الـ 12، بمقطع فيديو مميز جمع عدة لقطات مميزة لهما سوياً.

وعلق خالد سليم على لفيديو المنشور وقال: "كل سنة و احنا دايماً مع بعض .. و بينا حب و مودة و احترام .. و عشرة و ايام كتير فيها سعادة و صحة و ستر .. يا حبيبة قلبي يا coco يا حبيبتي و صاحبتي الجدعة اوي .. و يا ام احلى بنات في الدنيا .. ربنا يديمك عليا يا قلبي و يبعد عننا الشر و الحسد و عيون الناس .. اللهم آمين".

وردت عليه خيرية باللغة الإنجليزية: "آمين يا رب، أحبك، يا رب نظل في ظهر بعضنا في الحلو والمر".

كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم متيم بـ خيرية علي في عيد زواجهما الـ 12.. وهذه رسالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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