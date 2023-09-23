خاص وبالفيديو - هذا ما قالته جويل بحلق عن هيفا وهبي ومايا دياب وميريام فارس

ميرنا وليد - بيروت - عندما تُوّجت جويل بحلق ملكة جمال لبنان لعام 1997، شكّلت حينها ضجة كبيرة، ونالت اشادات كثيرة من الجمهور الذي عبّر عن اعجابه بها، مثنيا على جمالها وحضورها والكاريزما التي تمتلكها، ومنذ إطلالتها الأولى ولغاية الآن، ما زال الجمهور يحب معرفة أخبارها، واللافت هو ان ملامحها لم تتغير طوال هذه السنوات، بل بقيت محافظة على جمالها.



جويل بحلق حضرت حفل جوائز الموريكس دور لمؤسسيه الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وقد أجرى موقع "الفن" لقاء معها تحدثنا فيه عن أكثر مصمم لبناني يلفتها كونها ايضا مصممة أزياء، وايضا تحدثنا عن ملكات الجمال، وغيرها من المواضيع.

فماذا قالت جويل عن الفنانات هيفا وهبي ومايا دياب وميريام فارس؟

التفاصيل في الفيديو المرفق: