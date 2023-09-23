الموت يغيب مخرج مصري كبير بعد معاناة مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت المخرجة حنان راضي، وفاة عمها المخرج منير راضي عن عمر يناهز 80 عاما.

ونشرت حنان عبر حسابها‏، وكتبت: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله ابن عم بابا وعمي الحبيب المخرج الكبير منير راضي".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر.

ينتمى المخرج الراحل لعائلة راضي الفنية، والتي ساهمت في إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التي تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.

منير راضي نشأ فى أسرة فنية تضم عددًا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضي، والفنان والمخرج السيد راضي، والمطربة عفاف راضي وقد أصبح الراحل مخرجًا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.

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