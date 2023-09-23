هيفاء وهبي تودع الصيف وتستمتع بعطلة نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ودعت الفنانة هيفاء وهبي موسم الصيف ونشرت صورا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها بعدد من الإطلالات الصيفية.

وأوضحت "هيفاء" خلال الصور ذهابها لتناول الغداء مع عدد من الأصدقاء، وعلقت قائلة: "خذ وقتك لتفعل ما تحب نهاية هذا الأسبوع"، كما وجهت سؤالًا لجمهورها ومتابعيها، قائلة: "ما خططكم لنهاية هذا الأسبوع؟".

وأحيت "هيفاء" مؤخرًا حفلًا غنائيًا بمنطقة الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري ضخم ونشرت صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الحفلة دي هتفضل في قلبي وقت طويل، مصر أنا بحبك".

وأظهرت مقاطع الفيديو تفاعل الحضور مع أغاني "هيفاء" منها أغنية "حياة قلبي" وظلوا يرقصون على أنغامها إلى جانب أغنية "فاكرني" والتي أشعلت بها الحفل.

وكشفت "هيفاء وهبي" خلال الفترة الماضية عن إلغاء حفلها في لبنان والذي كان من المقرر إقامته مطلع الشهر الجاري وتم إلغاؤه قبل ساعات من إقامته واعتذرت للجمهور قائلة "نأسف للجمهور العزيز الإعلان عن إلغاء حفل هيفاء وهبي لأسباب تتعلق بالشركة المنظمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر".

وأحيت "هيفاء وهبي" حفلاً غنائياً نهاية شهر مايو الماضي بممشى مصر وسط حضور عدد كبير من جمهورها.

يذكر أن هيفاء وهبي عرض لها مؤخراً فيلم "رمسيس باريس" بموسم أفلام عيد الفطر الماضي وسط مشاركة لعدد من أبرز نجوم الكوميديا بالسينما المصرية، منهم محمد ثروت، محمود حافظ، وحمدي الميرغني.