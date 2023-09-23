تامينو محرم فؤاد يشعل حفل الجامعة الأمريكية ويستعد لحفله الثاني الليلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعل "تامينو أمير فؤاد" حفيد المطرب الراحل محرم فؤاد حفلًا غنائيًا مساء أمس الجمعة بالجامعة الأمريكية وسط حضور جماهيري ضخم.

ونشرت صفحة "SceneNoise" صور من كواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها "تامينو" وهو منسجمًا في الغناء وسط تفاعل الحضور معه من مختلف الأعمار.

وسيقوم "تامينو" بإحياء حفلًا ثانيًا مساء اليوم السبت وذلك بعدما أعلن مؤخرًا عن نفاذ حفل أمس بالكامل ليكشف عن حفل آخر بنفس المكان حتى وأن البعض من متابعيه طالبوه بحفل ثالث قائلين: "أضف حفل ثالث من فضلك".

وأعلن "تامينو" عن إنهاء جولة ألبومه الغنائي "Sahar" في مصر ويمثل حفله في الجامعة الأمريكية بمثابة عودته للغناء في مصر بعد إحيائه حفله الغنائي الأول عام 2019.

تامينو هو موسيقي بلجيكي وحفيد المغني الراحل محرم فؤاد وأصدر ألبومه الغنائي "Sahar" في شهر سبتمبر عام 2022 وتعاقد خلاله مع شركة التسجيلات "Djinn Records"، وتميز الألبوم بتنوعه الموسيقى ما بين موسيقى البوب والشعبي.