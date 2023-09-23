شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أدمن صفحتها على تويتر.. مستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النجمة شيرين عبد الوهاب، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد محمد الشاعر، أدمن صفحة تويتر المملوكة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أن قام بحذف حسابها الرسمى على تويتر، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.

وتضمن البلاغ الذى تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم "sherine abd-wahab" وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح ويتم استخدام هذا الأكونت من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.

وقام المشكو في حقه محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته "محمد الشاعر" بوصفه الأدمن بإنشاء أكونت بيزنس على الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فإن المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه وحول الأرباح، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكونًا لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.

وفي النهاية التمس محامي شيرين عبد الوهاب من النائب العام التفضل بتحقيق البلاغ تحقيقًا قضائيًا حفاظًا على كافة حقوق الشاكية وحرصًا على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الالكترونية الحديثة للاستيلاء علي الأموال.