شكرا لقرائتكم شاركهم التمثيل خلال المساء وفجعوا برحيله في الصباح.. وفاة الفنان أحمد عصام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حالة صدمة كبرى يعيشها أعضاء فريق مسرحية "تشارلي" التي تعرض في الوقت الحالي من بطولة محمد فهيم، وتأليف مدحت العدل، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين المصريين.

حيث فوجئوا جميعا بوفاة الفنان الشاب أحمد عصام، بعد أن كان متواجدا معهم في العرض مساء الجمعة، وظلوا جميعا معا حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

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لكن بطل العرض محمد فهيم نعى الراحل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وشيعت الجنازة ظهر السبت من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

الفنان الراحل بدأ مسيرته الفنية منذ الطفولة، حيث شارك في المسرح القومي للأطفال، قبل أن يلتحق منذ عامين بفرقة "تشارلي"، ليشارك معهم في العرض المسرحي المستمر منذ ذلك الوقت.

ويعيش أعضاء الفرقة المسرحية صدمة كبيرة، بعد أن فوجئوا بوفاة الفنان الشاب بعد ساعات من مغادرة المسرح، بعدما ظل متواجدا معهم لساعات طويلة.

وعبر بطل المسرحية عن صدمته قائلا "الله يرحمك يا حبيبي.. كنا لسه بنعرض سوا امبارح".

المفاجأة الصادمة أعلن عنها الفنان المصري عادل شعبان عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث أكد أن الفنان الشاب توفي إثر حادث أليم خلال عودته من المسرح.

وكشف الفنان المصري عن كون الفنان الراحل لحق بأخيه، الذي توفي أيضا قبل سنوات قليلة في حادث أثناء ذهابه إلى المسرح.

معربا عن حزنه على حال والدتهما السيدة نوال التي تعمل موظفة في المسرح القومي للطفل.