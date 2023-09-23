بالملابس الداخلية فقط – شاهد رانيا يوسف غلبت سما المصري وصاقيناز و هتوريك الحتة الكندوز

شكرا لقرائتكم خبر عن بالملابس الداخلية فقط – شاهد رانيا يوسف هتوريك الحتة الكندوز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي نشر صور جريئة للنجمة المصرية رانيا يوسف كانت ثد شاركتها مع جمهورها في صيف 2020

حيث ظهرت يوسف بالمايوه الأبيض وغطت مفاتنها وأجزاء حساسة من جسمها بالكاش مايوه مع نظارات شمسية سوداء اللون

ودائمًا ما تحب رانيا أن تلفت الأنظار إليها من خلال إطلالتها الجريئة، مايعرضها لانتقادات قوية من المتابعين.

وكانت الفنانة المصرية، رانيا يوسف أثارت الجدل قبل يومين بإحدى إطلالاتها الجريئة، رغم غيابها عن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

ونشرت رانيا يوسف صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً، تبين أنه ذلك الذي أثار الجدل عندما ارتدته لحضور فعاليات مهرجان الجونة الذي أقيم أخيراً.



