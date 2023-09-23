يسرا تهنئ أبطال فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» بعد اختياره للمشاركة في مسابقة الأوسكار

القاهرة- الخليج 365 هنأت الفنانة يسرا عبر خاصية الأستوري في حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أبطال فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» بعد اختيارة للمشاركة في مسابقة الأوسكار. ونشرت يسرا البوستر الدعائي للفيلم معلقة: «ألف مبروك لصديقي المنتج الرائع محمد حفظي ولكل الممثلين الموهوبين والمخرج عمر هلال اللي دخل التاريخ بأول أعماله السينمائية، جهد كبير يليق باسم مصر.. مبروك لكل الفريق القائم على فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي ممثل مصر في الأوسكار». الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي وحققت الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي والتي غناها ويجز نجاحًا كبيرًا حيث تصدرت التريند في أول ساعات من طرحها وروج لها ويجز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلًا: «أغنيتي الجديدة حلوة منك الأغنية الرسمية لـ فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي ‎دلوقتي على كل المنصات». قد يهمك أيضا: يسرا تحيى الذكرى الأولى لوفاة هشام سليم رسالة يسرا الى الإعلاميين الذين سيغطّون "مهرجان الجونة"

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