إياد نصار يصرح دوري في "الاختيار 2" أعادني الى الوراء في سوق العمل

خلال لقائه في برنامج ON Set، تحدث الفنان إياد نصار عن تقديمه شخصية الشهيد محمد مبروك خلال أحداث مسلسل "الاختيار2"، والذي عُرض في موسم رمضان 2021، موضحاً أنه قرر عدم تقديم أي شخصية الى جانب شخصيته في مسلسل "الاختيار" في السباق الرمضاني، احتراماً وتقديراً للشهيد.

وقال إياد: "لما عملت شخصية الشهيد محمد مبروك في مسلسل "الاختيار"، كان أول 10 حلقات بس، وكان بيبقى في دايماً مسلسل في رمضان أنا موجود فيه من الشخصيات الرئيسية علشان أنا عندي مشكلة مع مصطلح البطولة المطلقة، وكان أول مرة أكون موجود في رمضان 10 حلقات بس".

وأضاف: "كان معروض عليَّ أعمل مسلسل تاني معاه، ولكن وأنا بصوّر "الاختيار" قولت للمخرج بيتر ميمي أنا مش هصوّر حاجة تانية، أنا مش هضمن الشخصية التانية بتعمل إيه، واحتراماً للشهيد والفكرة وأولاده، قررت إني مش هطلع غير في 10 حلقات في رمضان ومحدّش هيشوفني في أي شخصية تانية معاه... أثر إني اشتغلت 10 حلقات بس في رمضان إن السوق رجّعني لورا ومش عارف إزاي، فأصبح إني بتعاقب على قد ما حسيت الشخصية واحترامي للشهيد إني مقدمش شخصية تانية في رمضان، ولكني مش ندمان".

كما تحدث الفنان إياد نصار عن دوره في فيلم "الممر"، قائلاً: "الشخصية دي من أصعب الشخصيات اللي عملتها، وأنا لما بشتغل على شخصية بتعاطف معاها وبحاول أفهم موقفها حتى لو أنا مش مؤمن بأفكارها، وعلشان أكون حقيقي قدام الناس لازم اتعاطف معاها بشكل معين، لكن الشخصية دي أنا معرفتش إزاي اتعاطف معاها ومش قادر أبرر أفكارها، لغاية ما لاقيت منطقة إني مش هتعاطف مع الشخصية وفي نفس الوقت مصدقها، ودي كانت مرحلة صعبة جداً في التحضير وأستاذ شريف عرفة عدّل الاسكريبت واشتغلنا على التفاصيل".

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