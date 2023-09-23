تحدي سما المصري .. غطت “حلماتها” بالكريما ومتابع :تتاكل اكل ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 02 أغسطس 2022 09:06 مساءً - تسعى الشابة السعودية رهف القنون الى تحدي سما المصري فى البقاء قيد النشاط على منصات التواصل الاجتماعي منذ وصولها إلى دولة كندا بـ صفة لاجئة، ولطالما أثارت المدونة ضجة عارمة بين أوساط رواد السوشيال ميديا بـ محتواها الجريء من إطلالات عارية وصور مليئة بـ الإيحاءات الشاذة والبعيدة عن عادات المجتمع الخليجي عامة والسعودي خاصة.

رهف القنون

وكانت آخر إطلالات رهف الجريئة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تجلت بـ ظهورها عارية الصدر في صورة، شاركتها عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بـ حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM من الموقع الإباحي ONLY FANS الذي انضمت إليه مؤخراً، حيث تعرض عليه صورها ومحتواها الجريء مقابل مبلغ مالي تتقاضاه على هامش الاشتراك المدفوع من قبل المتابعين لمشاهدة محتوى الموقع الإباحي.

وظهرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في المنشور بجسد عارٍ من الأعلى، غطت بعض أجزئه بـ الكريما، في حين بدت مرتدية من الأسفل هوت شورت أبيض يشبه في تصميمه الملابس الداخلية.

وامتهنت الناشطة الشابة الجرأة في ظهورها على السوشيال ميديا منذ وصولها إلى أرض كندا، وأثارت استياء العديد من النشطاء حينها بـ محتواها الخادش والذي يتنوع بين إطلالاتها الجريئة وبين حياتها وميولها الجنسية.

وخسرت على إثر ذلك تعاطف العديد من المتابعين لقضيتها والتي تحولت عند هروبها لـ قضية رأي عام، خاصة وأنها تواصلت مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين وطلبت اللجوء هرباً من ذويها بعدما تحضنت في غرفة ملحقة بـ مطار العاصمة النايلاندية بانكوك، أثناء تواجدها هناك في رحلة سياحية رفقة ذويها.



