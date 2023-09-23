- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - هي من ملكات الجمال اللواتي برزن عالمياً، اذ استطاعت ملكة جمال لبنان 1997 جويل بحلق ان تصل الى المراكز العشرة الاخيرة في مسابقة ملكة جمال العالم في العام نفسه، وبرزت بأناقتها وذكائها، بالإضافة الى جمال ملامحها.
وقد شاركت جويل بحلق الجمهور مجموعة صور أطلت فيها بالمايوه، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع رشاقتها البالغة، وجمالها الأخآذ والذي لم تغيره السنوات.
وقد إرتدت مايوه باللون الأحمر، من قطعة واحدة ومن دون أكمام ونسقت معه cache maillot من عدة ألوان زاهية أضافت للإطلالة رونقاً خاص.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا أطلت ملكة جمال لبنان لعام 1997 بالمايوه.. رشاقتها ملفتة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.