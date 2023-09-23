هكذا أطلت ملكة جمال لبنان لعام 1997 بالمايوه.. رشاقتها ملفتة للغاية

ميرنا وليد - بيروت - هي من ملكات الجمال اللواتي برزن عالمياً، اذ استطاعت ملكة جمال لبنان 1997 جويل بحلق ان تصل الى المراكز العشرة الاخيرة في مسابقة ملكة جمال العالم في العام نفسه، وبرزت بأناقتها وذكائها، بالإضافة الى جمال ملامحها.



وقد شاركت جويل بحلق الجمهور مجموعة صور أطلت فيها بالمايوه، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع رشاقتها البالغة، وجمالها الأخآذ والذي لم تغيره السنوات.

وقد إرتدت مايوه باللون الأحمر، من قطعة واحدة ومن دون أكمام ونسقت معه cache maillot من عدة ألوان زاهية أضافت للإطلالة رونقاً خاص.