شكرا لقرائتكم خبر عن حوار مفتوح مع الشباب فى مهرجان الغردقة السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عروض اليوم السبت بمهرجان الغردقة لسينما الشباب ستة أفلام للطلبة، وهي: "تكلم حتى أراك" لماهينور أحمد، و"فرح" لفرح الطويل"، و"النمرة غلط" لزيادة رسلان، و"تاييني" لشهد طارق، وone beathe awy لمايا حليم.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة بحضور الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والفنان أحمد وفيق والدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة عين شمس، والمخرجين الدكتور خالد بهجت وعمرو عابدين وعدد كبير من شباب السينمائيين.

ودار حوار مفتوح ونقاشات بين المنصة والطلاب، حول الأفكار التي أرادوا طرحها عبر أفلامهم، كما تناولت المنصة بالنقد والتحليل عناصر الأفلام المعروضة، وقدموا النصائح للشباب الواعد والذي يخطو أولى خطواته تجاه احتراف الفن.

ومن جانبها أكدت الدكتورة حنان يوسف أن مشاركة الطلاب في مهرجان الغردقة السينمائي هي بمثابة خطوة مهمة في طريق الارتقاء بمستوى مشاريع طلبة، والتي أصبحت على المحك في مسابقة المهرجان.

ووجه محمد الباسوسي أصحاب بعض أصحاب الأفلام إلى سبل استكمال تجاربهم عبر المؤسسات التي ترعى مشروعات شباب المخرجين.

فيما أبدى المخرج عمرو عابدين استعداده للمشاركة في ورش التدريب على تقنيات الاخراج المختلفة لطلاب الأكاديمية.