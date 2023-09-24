ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت البلوغر ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي الكويتية فوز الفهد بعيد ميلاد إبنتها الأول، والذي يصادف البارحة الـ 23 من شهر أيلول/ سبتمبر 2022.

وشاركت فوز الفهد الجمهور مجموعة صور لها ولإبنتها عبر حسابها الخاص، وظهرت وقد إرتدت فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأبيض، بينما ظهرت إبنتها بفستان لطيف باللون الزهري الفاتح.

كذلك ظهر أحمد، إبن فوز الفهد الثاني الذي أنجبته في شهر يوليو العام 2021 في الصور وهو يجلس إلى جانب أخته التسي حرصت فوز الفهد على إخفاء ملامحها برمز قلوب بيضاء.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز الفهد تحتفل بعيد ميلاد إبنتها.. وهذا ما فعلته بصورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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