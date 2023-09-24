نسرين طافش جريئة وابنة هيفاء وهبي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

استعرضت الفنانة نسرين طافش، رشاقتها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حب الذات ليس أنانية بل عملية تنقية تسمح لنا بحب الآخرين".

أسماء أبو اليزيد

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد بصحبة خطيبها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، بإطلالة كاجوال.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد، إطلالة "سيلفي"، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة وكاجوال.

ابنة هيفاء وهبي

ظهرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

تارا عماد

الفنانة تارا عماد، ظهرت وهي تقود "دراجة" عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

خطفت الفنانة رانيا منصور، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

آية سماحة

نشرت الفنانة الشابة آية سماحة، إطلالة "سيلفي" لها من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت إعجاب متابعيها.

ميرنا نور الدين

التقطت الفنانة ميرنا نور الدين، إطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

جميلة عوض

كشفت الفنانة الشابة جميلة عوض، عن صورة "سيلفي" لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

إيمي سالم

ظهرت الفنانة إيمي سالم، وهي مرتدية "العمامة السعودية" على رأسها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عيد وطني والسعودية في خير وتقدم قيادة وشعب..وكل عيد وأصدقائي السعوديين بألف خير..هاشتاج طال عمري".