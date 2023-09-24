مودل أش تخطت رهف القنون وتستعرض حجم صدرها بملابس مكشوفة أظهرت الكثير !!

شكرا لاهتمامكم بخبر عن السعودية مودل أش تغلب رهف القنون وتستعرض حجم صدرها بملابس مكشوفة أظهرت الكثير والكثير !! على موقع الخليج الان

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش​ صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت فيها حجم صدرها الكبير، بتوب باللون الأسود ضيقة ومثيرة.

آش إكتفت بالتعليق برمز قلب باللون الأسود، وأغلقت خاصية التعليقات، حتى تتجنب إنتقادات المتابعين.

وكانت قد تعرضت مودل آش للتنمر والتعليقات المسيئة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة سيلفي لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، واضعة مستحضرات التجميل على وجهها بطريقة ملفتة، لا بل صادمة بالنسبة للبعض.

فاعتبر كثيرون أن قلم الحمرة الذي استخدمته مبالغ به، كما ان الايلاينر الذي وضعته على عينيها لا يناسب شكل وجهها، على الرغم من أنها صاحبة ملامح طبيعية جذابة، إضافة الى جسمها الرشيق ولبسها الضيق.

وتمتنع الخليج الان عن نشر الصورة أحتراماً لمتابعيها الأفاضل.