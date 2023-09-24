درة التونسية بأحدث اطلالة رومانسية لها برفقة زوجها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية درة زروق متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها، وظهرت درة بأطلالة رومانسية برفقة زوجها، لاقت اعجاب متابعيها .

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

شاركت درة زروق مؤخراً في مسلسل "الأجهر"، بطولة عمرو سعد، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الممثلين، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي 2023.



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