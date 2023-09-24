ميرنا وليد - بيروت - اعتذر الممثل المصري شريف منير لإحدى الصحفيات بسبب الإساءة لها خلال حضوره عزاء والدة الممثلة المصرية دينا الشربيني أمس.

ونشر منير فيديو عبر حسابه الرسمي يتحدث فيه عن الخلاف بينه وبين الصحفية مقدمًا لها الاعتذار.

وقال شريف منير: "امبارح كنت في عزاء والدة دينا في مسجد المشير، وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحفيين، وكانوا موجهين الموبايلات فقلت كلمة وفي أخت صحفية قالت حاجة فجأة يا إما سؤال أو تعليق وكان مفاجئ، فكان رد فعلي سريع فقلت لها هشش، فلقيت عيب أوي واتلبخت وقلت ألم الموقف، وقلت لها انتي فاكرة نفسك صحفية ولا إيه، فلقيت نفسي بغلط أكتر".

وتابع: "أنا مضايق من اللي حصل والفيديو نزل يوتيوب، ويمكن ناس كتير ما شفتهوش بس أنا اتضايقت من نفسي لما شفته، والناس قالت في الكومنتات أني قليل الذوق وما كانش ينفع كده وأني مغرور وأنا فعلا أستاهل كل الكومنتات الوحشة دي ومش وحشة هي صح لأني غلطت وكان لازم آخد جزائي وبعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل للصحافية وللشباب الصحفيين".

واختتم شريف منير حديثه قائلًا: "بعتذر للجمهور واللي زعلان مني ما تزعلوش أنا كنت غلطان وقليل الذوق وأستاهل النقد اللاذع وأبويا علمني لما أغلط اعتذر".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- شريف منير يعتذر لإحدى الصحفيات بسبب خلاف .. "كنت قليل الذوق وأستاهل النقد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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