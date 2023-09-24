اليكم سبب وفاة الممثل أحمد عصام !

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري عادل شعبان، عن سبب وفاة زميله الممثل أحمد عصام، أحد أعضاء فريق مسرحية "تشارلي".

ونشر عادل شعبان صور تجمعه بأحمد عصام، وعلق قائلا: "لا اله إلا الله ..لا حول ولا قوه إلا بالله بمزيد من الأسى والحزن أنعى وفاة الفنان الشاب أحمد عصام الذي توفي إلى رحمة الله إثر حادث أليم أثناء عودته من المسرح ليلحق بأخوه الذي توفي منذ سنوات قليلة في حادث اليم ايضا اثناء ذهابه للمسرح".

وتابع: "أحمد كان اصغر واشطر ممثل وبطل لمسرحية عبور وانتصار.. الله يرحمك يا احمد ويرحم اخوك ويصبر قلب امكم المسكينة نوال الموظفة بالمسرح القومي للطفل انا لله وانا اليه راجعون".

وشيعت جنازة أحمد عصام بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

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