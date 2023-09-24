أكرم حسني يكشف سر تسمية فيلم العميل صفر .. السبب غريب !

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أكرم حسني عن سر تسمية فيلمه الأخير “العميل صفر” والذي يعرض حاليا في دور السينما.



وقال حسني :" تسمية فيلم العميل صفر كان لها مبرر درامي حيث كان يرغب والده في تسميته “صقر” ولكن نتيجة خطأ من قبل موظف في السجل المدني تغير اسمه إلى صفر وهو الأمر الذي تعلق به طوال حياته.

وكان حسني قد كشف ايضاً عن بعض تفاصيل حياته الشخصية ومرحلة بداية حياته العملية وقال: أنا تركت وظيفتي في الشرطة حيث كنت ضابطا بالقوات الخاصة من أجل الفن خاصة انني منذ صغري وأحب الفن ولكن لحظة الاختيار بين الفن وضابط الشرطة كنت في صراع مع نفسي ووالدي الذى كان يرغب فى أن أكون ضابطا بالشرطة وكنت أرغب فى الالتحاق بفنون جميلة أو معهد فنون مسرحية الا أن المجموع الخاص بي لم يساعدني على ذلك؛ فضلا عن أنني قررت تحقيق رغبة والدي أيضا ودخلت كلية الشرطة وعملت كضابط بالقوات الخاصة ولكن بعد فترة قررت أن اتمرن على هذه المهنة واتجه إلى الفن.

وأضاف أكرم حسني : برغم حبي للفن كان ينتابني في البداية حالة من الخوف والقلق بسبب دخولي مجال جديد ومجهود بالنسبة لي لكن كنت لدى ثقة كبير في ربنا وموهبتي وبدأت في الإذاعة وبعدها قررت تقديم شخصية أبو حفيظة والتي كانت ساترا بالنسبة لي حيث كنت متخوفا من مواجهة الجمهور بشخصيتي الحقيقية في البداية وكنت بداخل شخصية أبو حفيظة اجرا كثيرا.