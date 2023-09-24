أنغام بالعلم السعودي احتفالا بالعيد الوطني الـ93 للمملكة

ميرنا وليد - بيروت - ونشرت الفنانة المصرية أنغام مقطع فيديو عبر حسابها ظهرت فيه تلتف بعلم السعودية، احتفالا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 93.



وعلقت أنغام على الفيديو قائلة: "كل عام وأهل المملكة العربية السعودية أمنين طيبين، ويا رب ديم بيننا المحبة، اليوم الوطني السعودي 93".

ومن ناحية اخرى، كانت الفنانة المصرية أنغام، قد تحدثت عن أزمتها مع والدها، الموسيقار محمد علي سليمان، وقالت إنها "لا تستطيع أن تسامحه؛ بسبب خلافاته مع والدتها وهي في طفولتها".

وقالت إن والدها ووالدتها كانا يعيشان حياة غير سعيدة معا، مشيرة إلى أن الخلافات وصلت إلى أن والدها قام بضرب أمها أمام عينيها وهي طفلة؛ فيما تحدثت كذلك عن شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان، التي رحلت في عز شبابها إثر حادث سير مروع، مشيرة إلى أنها "لا تحب الفراق وتخاف منه جدا، وكان خبر وفاة شقيقتها غنوة، من أصعب لحظات حياتها، رغم أن علاقتهما كانت غير جيدة".