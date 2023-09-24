بالصور- كريستينا صوايا تشعل الأجواء بحفلها في شرم الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية كريستينا صوايا حفلها الأول في شرم الشيخ في مصر.



ومن على مسرح سوهو سكوير العالمي، أطلت كريستينا بحضور قوي ولافت، انعكس على الجمهور الذي تمايل على أنغام باقة من اغانيها الخاصة. كما وقدمت لوحات راقصة مع مجموعة من الراقصات المحترفات، واشعلت الاجواء بخفة دمها وحركتها المحترفة.

وتنقلت كريستينا بين الجمهور، ورقصت معهم، وكان التفاعل كبيراً جداً.

يأتي إحياء كريستينا هذا الحفل، بعد إطلاقها اغنيتها الجديدة باللهجة المصرية "حريم السلطان" من انتاج لايف ستايلز ستوديوز، والتي لاقت اعجاباً كبيراً من الجمهور الحاضر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، بعد أن لاقت نجاحا باهرا وحصدت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بأقل من اسبوعين.

وقد احتفل القائمون على هذا الحفل بقطع قالب حلوى، ترحيباً بكريستينا، ولتهنئتها على أغنيتها الجديدة "حريم السلطان ".

وبعد الحفل كانت لكريستينا جولة في ساحة سوهو مع القائمين على الحفل، كما تهافت الجمهور على الفنانة لإلتقاط الصور التذكارية معها.

وعبرت كريستينا عن فرحتها الكبيرة بوجود جمهور كبير في حفلها هذا، الذي هو الأول لها في شرم الشيخ، ووعدت الجمهور بالكثير من الحفلات القريبة في مصر وغيرها من الدول.