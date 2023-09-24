ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان "الشامي" منذ ايام أحدث اعماله وهي أغنية تحمل إسم "يا ليل ويالعين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

تعاون الشامي في الاغنية مع شركة وتري و بإدارة من الشركة الرائدة في إدارة الأعمال Music is my Life، حيث تحقق الاغنية نجاح كبير وإنتشار واسع، فيما تحقق الآن اكثر من 4,782,560 مشاهدة، وتتصدر أعلى نسبة استماع ومشاهدة على يوتيوب في ٢٣ دولة وخصوصاً في القارّة الأوروبية وتحديداً ألمانيا والسويد والنمسا.

أغنية "يا ليل ويالعين" من كلمات وألحان وأداء الشامي، توزيع فؤاد جنيد، والكليب من إخراج حسان رحايل.

وقد تصدر الشامي على شاكيرا واحتل المركز الاول على قائمة الاكثر فيديوهات رواجاً على يوتيوب في المانيا

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 ايام على طرحها الشامي يتصدر على شاكيرا بأغنيته "يا ليل ويالعين" ويحصد هذا الرقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.