"مليون جنيه إيرادات".. "المسرح الكوميدي" يحتفل بنجاح مسرحية "طيب وأمير"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل القائمين على "المسرح الكوميدي" بالنجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي "طيب وأمير" والتي تعرض على خشبة مسرح "ميامي" بوسط البلد ويشارك ببطولته مجموعة من النجوم والوجوه الشابة.

وكشفت الصفحة الرسمية لـ "المسرح الكوميدي" على "فيس بوك" عن النجاح الكبير الذي حققه عرض "طيب وأمير" وأعلنت عن تخطيها حاجز المليون جنيه إيرادات.

وعلقت الصفحة قائلة: "احتفل فريق عمل مسرحية طيب وأمير وإدارة المسرح الكوميدي بتحقيق إيراد مليون جنيه وذلك بحضور رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس البيت الفني للمسرح المخرج الكبير خالد جلال وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين وجمهور المسرحية".

واستكملت: "مستمرين ومكملين معاكم نجاحنا مع المسرحية الكوميدية طيب وأمير على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب الثامنة والنصف مساًء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع".

مسرحية "طيب وأمير" بطولة هشام إسماعيل، عمرو رمزي، تامر فرج، شريف حسني، أحمد السلكاوي، نهى لطفي، تأليف أحمد الملواني عن فيلم سلامة في خير للفنان نجيب الريحاني، وإخراج محمد جبر.