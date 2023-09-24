شكرا لقرائتكم خبر عن عروض وندوات اليوم فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم ندوة بعنوان "الشباب والسينما المصرية"، يشارك فيها الدكتور علاء الجارحي والمخرج عمر عبد العزيز والنجم احمد وفيق والدكتور محمد العدل ويديرها الناقد الفني خالد محمود.

كما يقيم المهرجان في الساعة الثانية عشر ظهرًا ندوة للفيلم الروائي القصير "بطارية ضعيفة" بحضور الدكتور عاطف عبد اللطيف بطل الفيلم، ويدير الندوة الناقد الفني طارق مرسي، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا تستضيف قاعة الندوات ورشة عمل فنية، ويحاضر بالندوة الفنان أحمد وفيق والمخرج الدكتور خالد بهجت.

وينظم المهرجان في الساعة 5 مساء ندوة للفيلم الروائي الطويل "المستشفي" والذي أقيم عرضه الأول مساء أمس السبت ضمن عروض الدورة الأولى لمهرجان الغردقة السينمائي.

يحضر الندوة من فريق عمل الفيلم، المخرج محمد جمال الحديني، فيلم المستشفي وينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، ويتناول قصة حقيقية برؤية فنية خاصة.

وعلي صعيد العروض يشهد مجمع جراند سينما الغردقة في الساعة ٢:٣٠عرض المجموعة الثالثة من أفلام الطلبة المصريين، والتي يوليها المهرجان اهتماما خاصا باعتبارها تحارب أولى لشباب واعد.

وتضم المجموعة الثالثة أفلام موسى، والبروفة، ودخول مفاجئ، ومر السحاب، والغلطة، وكلها ١٠ دقايق، وحدث ذات مرة في الاقصر، وممكن ألعب معاكوا كما يتم عرض " بوابة الى السماء" ضمن برنامج تكريم المخرج الارميني چيفان افتسيان.