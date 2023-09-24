خالد النبوي يلبي طلب ميري عبد الله بعد نحتها تمثالا لوجهه

وقام الفنان خالد النبوي بنشر صور التمثال، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مبديا إعجابه الشديد بنحت التمثال وإبداع الطالبة ميري، ووعدها بأن يستقبلها ويتسلم منها التمثال بنفسه.

وقالت الطالبة ميري عبد الله، إن اختيارها للفنان خالد النبوي لنحت تمثال لوجهه لأنه الممثل المفضل لها ولأن خاصة جدا ويظهر فيها الإبداع أثناء النحت، واستغرق أسبوع في التنفيذ واستخدمت فيه مادة الطين الأسواني، مؤكدة أنه أعجب كثيرا بالتمثال، وقال لها "هنتقابل قريب وهاخد التمثال وأشكرك بنفسي".

جدير بالذكر، أن الفنان خالد النبوي، انتهى من تصوير مشاهد فيلمه «أهل الكهف»، بشكل كامل، الذي من المقرر أن يخضع خلال الفترة المقبلة لعمليات المونتاج والمكساج، تمهيداً لعرضه في الموسم الصيفي المقبل 2024.

تدور أحداث الفيلم في حقبة تاريخية قديمة، تجسّد صراع الإنسان مع الزمن، من خلال ثلاثة أشخاص يُبعثون إلى الحياة مرة ثانية، ويُشارك في بطولته كل من خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حميدة، غادة عادل، ريم مصطفى، فتحي عبدالوهاب، رشوان توفيق وهاجر أحمد.

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