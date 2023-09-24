صفاء أبو السعود تكشف سر ابتعادها عن المشاركة في أعمال فنية

صفاء أبو السعود، كشفت الفنانة صفاء أبو السعود، سر ابتعادها عن التمثيل منذ فترة طويلة، مؤكدة: "لما يجي لي نص حلو يستاهل ويكون مناسب هظهر تاني على الشاشة".

أعمال فنية لصفاء أبو السعود

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"أساهم في أعمال فنية بس مش واخدة ضجة إعلامية كبيرة مثل احتفاليات ذوي القدرات الخاصة وآخرها احتفالية "الحياة حلوة" المتعلقة بذوي الهمم".

موهبة صفاء أبو السعود

وأشارت: "الموهبة التي أمتلكها فضل ربنا أولًا إنه حباني بجودة صوت معينة وملامح معينة وكل إنسان عنده نقطة لامعة في شخصيته صوته وملامح ثم ينميها في وسط الحياة".

قمم فنية

وتابعت:"تعاملت مع مجموعة كبيرة من القمم وكلهم شخصيات جميلة وشكلوا وجداننا وكتير منهم مثلت معاهم، ولما كنت بقابلهم كنت بحس إني مبسوطة لإني استفدت من خبراتهم وافكارهم".

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