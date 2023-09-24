روجينا توجه رسالة لـ أشرف زكي بعد تكريمها بمهرجان المسرح العربي

عبرت النجمة روجينا عن سعادتها بعد تكريمها مساء اليوم من مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة والثلاثين "دورة أشرف زكي" وذلك على خشبة معهد الفنون المسرحية، ضمن تكريم صناع وأبطال مسلسل "ستهم".

روجينا

وقالت روجينا خلال تكريمها: "بشكر ربنا وسعيدة اني بتكرم في دورة تحمل اسم أشرف زكي.. وبشكر زمايلي في المعهد اللي لولاهم مكنتش هكون بتكرم هنا".

وأضافت روجينا: "اللي يستحق التكريم دا الدكتور أشرف زكي.. ولولا أشرف زكي العمل دا مكنش هيشوف النور لأنه كان بيقوينا كلنا.. ويقولنا هتنجحوا.. وفكروا في النجاح"، ووجهت رسالة خاصة لزوجها الدكتور أشرف زكي قائلة: "بشكرك يا رفيق الرحلة يا سندي وحبيبي والخشبة دي تشهد على قصة حبنا".

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