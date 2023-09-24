أكرم حسني يكشف سبب فشله في إنقاص وزنه

القاهرة- الخليج 365
كشف الفنان أكرم حسنى عن سبب زيادة وزنه والفشل فى انقاصه من خلال ممارسة الرياضة خاصة أنه استطاع فى فترة سابقة انقاص وزنه.
وقال أكرم حسنى فى لقاء ببرنامج الشرق للاعلامى معتز الدمرداش: حاولت انقص وزنى مرات عديدة من خلال ممارسة الرياضة ولكنى فشلت فى تحقيق ذلك وكنت أمارس الرياضة فى المنزل من خلال جهاز المشى والذى تحول مع الوقت إلى شماعة لتعليق الملابس.
وأضاف أكرم حسنى : ان الفترة التى انقصت وزنى فيها إلى حد كبير سببها الابتعاد عن السكريات والنشويات مع ممارسة الرياضة ولكن بسبب حبى للأكل عدت إلى زيادة وزنى مرة أخرى واعترف انى فاشل فى هذا الأمر وأنصح الشباب والأطفال الصغار الا ياخذونى قدوة فى هذا الأمر لانى مخطئ.
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