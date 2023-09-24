مها أحمد تعود للسينما بعد غياب 11 عامًا

تعود الفنانة مها أحمد للسينما من جديد، بتقديم فيلم كوميدي، مع زوجها الفنان مجدي كامل، وذلك بعد أن غابت عن السينما في السنوات الماضية.

وتقدم مها أحمد الفيلم في إطار كوميدي، ويتم تصويره في الفترة المقبلة ما بين الامارات ومصر، حيث أنه من إنتاج مصري إماراتي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن كافة النجوم المشاركين في العمل، سوى الفنان مجدي كامل، الذي تعاقد على العمل في الأيام الماضية.

ولم يستقر صناع العمل على وضع اسم نهائي للفيلم، فمازالوا مترددون بين اختيار اسم (مها واختها) أو (هارت لك).

يشار إلى أن فيلم مها أحمد الجديد من قصة الفنان مجدى كامل، تأليف محمود مرزبان، ومن إخراج محمد المدني، من إنتاج محمد على عبد العزيز مرزبان، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذين سوف يتم الكشف اسمائهم في الأيام المقبلة.

آخر أعمال مها أحمد السينمائية

وكانت أخر أعمال مها أحمد في السينما فيلم شارع الهرم، الذي عرض في عام 2011، وتعاونت فيه مع الفنان الشعبي سعد الصغير والراقصة دينا، ومجموعة من النجوم.

أعمال تنتظرها مها أحمد

وفي سياق آخر تشارك مها أحمد في مسلسل «محامى نفسى» الذي ضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم:الفنان محمد رجب، ومها أحمد،و صلاح عبدالله، ومى سليم،و ياسر الطوبجى، وإدوارد، ومنة فضالى، وأخرون،ومن تأليف محمد عبدالله،وإخراج أسد فولادكار

تدور أحداث مسلسل «محامي نفسي» في إطار اجتماعى لمناقشة قضية اجتماعية، وهو عبارة عن حلقات منفصلة كل حلقة تضم العديد من النجوم، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

آخر أعمال مها أحمد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد، كان في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2022، من خلال مسلسل بيت الشدة وكانت تدور أحداثه في إطار إثارة وتشويقي وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في رمضان، حيث شاركت فيه مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد وفيق، إيهاب فهمي، وفاء عامر، أحمد التهامي، بسنت حاتم، وهو من تأليف ماجي عبد الله، وإخراج وسام المدني.

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