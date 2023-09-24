شوغا نجم فرقة BTS يبدأ خدمته العسكرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ شوغا، عضو فرقة البوب الكورية BTS، خدمته العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية يوم أمس الجمعة. ولإعلام جمهوره ومعجبيه بهذه الخطوة، كتب على منصة مجتمع المعجبين عبر الإنترنت Weverse: «الآن حان الوقت. سأعود بعد إكمال خدمتي بأمانة». وشكر المغني البالغ من العمر 30 عاماً المعجبين على دعمهم حتى الآن، وطلب منهم الاعتناء بأنفسهم.

وقالت شركة Big Hit Music، شركة التسجيلات التابعة للفرقة، إنه لن تكون هناك أحداث رسمية في يوم تجنيده أو عندما يدخل معسكر التدريب، ونشرت ملصقاً على Weverse Sunday، جاء فيه: «نطلب من المعجبين الامتناع عن زيارة شوغا في مكانه خلال فترة خدمته. يُرجى نقل تحياتكم الحارة وتشجيعكم في قلوبكم فقط. نطلب حبكم ودعمكم المستمر لـشوغا حتى يُكمل خدمته ويعود». وأضافت: «شركتنا ستسعى جاهدة أيضاً إلى تقديم كل الدعم الذي يحتاجه خلال هذه الفترة».

جدير بالذكر أن شوغا هو الثالث من المجموعة المكونة من سبعة أعضاء الذين ينضمون إلى الجيش؛ فقد دخل جين، واسمه الحقيقي كيم سوكجين، الجيش لأداء خدمته العسكرية. وبعد أيام من بدء الخدمة، تم نشر الصورة الأولى للنجم الموسيقي في المعسكر على الإنترنت. تبدو الصورة وكأنها تم التقاطها لأغراض رسمية، حيث تُظهر جين وهو ينظر مباشرةً إلى الكاميرا مقابل العلم الكوري الجنوبي. مرتدياً زيه المموه المميز بقصة شعره الجديدة، لاحظ المعجبون كيف بدا شكله، لكن المعجبين ما زالوا يرونه الرجل الوسيم الذي هو عليه.

وقبل التحاقه رسمياً بالجيش، أبدى جي هوب، واسمه الكامل جونغ هو- سيوك، استعداده لبدء خدمته العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، بعد أن أعلن أنه سينضم إليها في فبراير الماضي، بعد أن أرجأ تجنيده بشكل قانوني لعدة سنوات.

وقد نشر مغني الراب صورة له في مظهر جديد على إنستغرام تُظهره بقصة شعر قصيرة، قبل أن يتم نقله إلى مدينة وونجو للمشاركة في حفل التجنيد العسكري. وشارك أيضاً ملاحظة مكتوبة بخط اليد باللغة الكورية يمكن ترجمتها على أنها «سأحظى برحلة جيدة!».

في ثلاث صور أخرى تمت مشاركتها على إنستغرام، بدا جي هوب بشعر أقصر بكثير مما كان عليه سابقاً، بينما كان يحدق من فوق نظارته. كما أشار إلى تسريحة شعره الجديدة في التسمية التوضيحية، من خلال إضافة رمز تعبيري للمقص.

وقالت وكالة Big Hit Music في بيان عندما كشف جي هوب عن قرار تجنيده منذ شهرين: «نود إبلاغ جمهورنا أن جي هوب قد بدأ عملية التجنيد العسكري من خلال التقدم بطلب إنهاء تأجيل تجنيده. نطلب استمرار حبكم ودعمكم لجي هوب حتى يُكمل خدمته العسكرية ويعود بسلام».

الخدمة العسكرية إلزامية في كوريا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يخدم جميع الرجال الأصحاء في الجيش لمدة 18 شهراً عند سن 28 عاماً. في عام 2020، أقر برلمان البلاد مشروع قانون يسمح لنجوم البوب -أي أولئك «المتفوقين في الثقافة والفنون الشعبية»- بتأجيل خدمتهم حتى سن الثلاثين.