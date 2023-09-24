بعد اعتذار دينا الشربيني.. أمينة خليل تنضم لفريق “أنف وثلاث عيون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت الفنانة امينة خليل لفريق عمل فيلم «أنف وثلاث عيون»، بعد انطلاق تصوير الفيلم بشهر، حيث بدأ التصوير يوم 23 أغسطس الماضي، وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، وتشارك أمينة بظهور خاص كضيفة شرف الفيلم، بعد اعتذار الفنانة دينا الشربيني عن الدور.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر إطلاقه بدور العرض خلال عام 2023.

الفيلم بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما.

يذكر أن النسخة الأولى من فيلم أنف وثلاث عيون عرضت عام 1972 وأخرجه حسين كمال. حصل الفيلم على جائزة الإخراج في المهرجان القومي للسينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجدة، نجلاء فتحي، محمود ياسين، ميرفت أمين، صلاح منصور، حمدي أحمد.