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برقصة ساخنة – اتفرج نسرين طافش تستعرض مؤخرتها بعد النفخ غلبت هزة سما المصري وصافيناز

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انت الأن تتابع خبر برقصة ساخنة – اتفرج نسرين طافش تستعرض مؤخرتها بعد النفخ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداولت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية نسرين طافش والنجم خالد تيجان ، وهما يرقصان رقصة السالسا.

وظهرت الفنانة في المقطع الذي تم تداوله بنطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي بنطال ضيقاً لونه رصاصي. بينما من الاعلى فانيلة رقيقة باللون الاسود وكاشفة للصدر.

انت الأن تتابع خبر برقصة ساخنة – اتفرج نسرين طافش تستعرض مؤخرتها بعد النفخ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداولت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية نسرين طافش والنجم خالد تيجان ، وهما يرقصان رقصة السالسا.

وظهرت الفنانة في المقطع الذي تم تداوله بنطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي بنطال ضيقاً لونه رصاصي. بينما من الاعلى فانيلة رقيقة باللون الاسود وكاشفة للصدر.



 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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