تامر حسني يكشف سبب تأخيره في طرح ألبومه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أوضح الفنان تامر حسني سبب تأخره بطرح ألبومه الأخير، خصوصاً بعد طرحه مجموعة من الأغاني تزامنا مع عرض فيلمه "تاج"، وأكد أنه بعد أن إعتقد أنه سيصدر كل أغانيه خلال فصل الصيف، كانت خطته طرحها طوال العام.



ونشر الفنان تامر حسني صورة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "صباح الفل على أجمل ناس لكل الحلوين اللي بيسألوا على باقي الألبوم أنا قسمت الألبوم السنة دي على السنة كلها يعني في أغاني نزلت في وقت معين وأغاني هتنزل في أوقات تانية عشان نفضل مع بعض طول السنة إن شاء الله".