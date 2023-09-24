لقاء سويدان تخرج عن صمتها بعد الحديث عن صفعها ميدو عادل

ميرنا وليد - بيروت - خرجت الممثلة المصرية لقاء سويدان عن صمتها على واقعة صفعها للممثلة ميدو عادل مع إسدال الستار على مسرحية "سيد درويش".

وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "صباح الخير أنا مش حتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم 2 سبتمبر، وكذلك أمام الرقابة الإدارية، ومش حارد على بوستات فيها تجاوز غير بالقانون".

وتابعت لقاء سويدان: "مدخلوناش في تصفية حسابات خاصة، وحوارات يراد بها انتقام شخصي.. شكرًا".

وكان قد صرح الممثل مجدي عبيد أنه كان هناك خلاف بين سويدان وعادل في نهاية المسرحية، وذلك بعدما اتهمته بسبها وتوجيه الإساءة لها مما دفعها لصفعه.

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