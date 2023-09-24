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ميرنا وليد - بيروت - لم يُخطئ من لقّبها بالنجمة الذهبية، هي الفنانة نوال الزغبي، صاحبة الأرشيف الفني الكبير، الذي يتضمن نجاحات وتميّز وتألق، نعم نتكلّم عن استمرارية في النجومية لسنوات وما زالت، اذ تواكب كل ما هو جديد على صعيد الأغاني والموضة التي ايضا تميّزت بها.
نوال الزغبي كُرّمت في حفل جوائز "الموريكس دور"، لأنه بالفعل يليق بها التكريم، وغنّت أغنيتها الشهيرة "حفلة" على المسرح وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.
بإختصار كان حضورها آسرا، ولاحظنا شغفها الدائم، كما أن إطلالتها كانت مبهرة كالعادة بفستان أسود أنيق.
للمزيد من التفاصيل، شاهدوا اللقاء المرفق بالخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - نوال الزغبي بإطلالة مبهرة في " الموريكس دور " وتعلّق على تكريمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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