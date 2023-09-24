بالصور| تنصيب ملك زاهر سفيرة لـ"المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اختيرت الممثلة الشابة ملك زاهر سفيرة للمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة، وتم تنصيبها أمس السبت 23 سبتمبر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر.

كما شهد الحفل حضور الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ودعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"، والممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر شقيقة ملك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وبدأت الفعاليات بعرض فيديو تعريفي عن المبادرة وبعدها تم تنصيب ملك زاهر وإعلانها سفيرة للمبادرة، وتم الكشف عن هرم مجسم وقع عليه أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع لنشر لغة الإشارة في المجتمع.

وأعربت ملك زاهر عن سعادتها بتمثيل المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة وأن تكون سفيرة للمبادرة.

يذكر أن أخر أعمال ملك هو مشاركتها في فيلم "فارس" مع والدها الفنان أحمد زاهر، بطولة حسين فهمي وإيمان العاصي وعدد من النجوم، والفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وعرض في مايو 2022.