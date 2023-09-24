الثلاثاء.. مروة ناجي تشارك نجوم الإنشاد في احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية تقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام ومشاركة الفنانة مروة ناجي، مع نجوم الانشاد الديني بالأوبرا: إبراهيم فاروق، طه حسين، محمد عبدالحميد، تامر نجاح وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 26 سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج فاصلين، تحيي الثاني مروة ناجي بنخبة مختارة من الأناشيد والابتهالات التي تحتفي بمولد الرسول الكريم، وتعبر عن مكارم الأخلاق والتعاليم السمحة للدين الإسلامي، منها: برضاك يا خالقي، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدى، أم النبي، القلب يعشق.

أما الفاصل الأول يضم: موشح تجلى مولد الهادي، حب الرسول، على باب سيدنا النبي، قمر، ماشي في نور الله، ألف ألف صلاة، ألفين صلاة ع النبي.