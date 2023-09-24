تامر حسني لجمهوره: "قسمت أغاني الألبوم على السنة عشان نفضل مع بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن تفاصيل تتعلق بألبومه الجديد مشيرًا أنه قسم أغانيه على مدار السنة.

وكتب: "صباح الفل على أجمل ناس، لكل الحلوين اللي بيسألوا على باقي الألبوم أنا قسمت الألبوم السنة دي على السنة كلها، يعني فيه أغاني نزلت في وقت معين وأغاني هتنزل في أوقات تانية عشان نفضل مع بعض طول السنة إن شاء الله".

يذكر أن تامر حسني عُرض له مؤخرا بدور العرض السينمائي فيلم "تاج"، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، وساندي، وهالة فاخر وعدد من الفنانين، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.