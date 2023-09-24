طرح البوستر الرسمي لفيلم "الخميس اللي جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الخميس اللي جاي" البوستر الدعائي، وأعاد نشره الفنان حسام داغر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتصدر البوستر عمرو عبدالجليل وفي الخلفية يظهر باقي أبطال العمل، وبينهم: بيومي فؤد، إسلام إبراهيم، حسام داغر، مي كساب.

فيلم "الخميس اللي جاي"، يشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، محمد عبدالعظيم، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، بيومي فؤاد، محمد طعيمة، سليمان عيد، عمرو القاضي، عبير منير، محمد حسني، حمدي عباس، إيمان السيد، إخراج حسن صالح، منتج فني هالة المدني، إنتاج شركة سيزون.